РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Медведев не исключил возможность создания окружных авиакомпаний

Сюжет:
Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018 (74)
14:2216.02.2018
0420
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Российские власти думают над вопросом создания окружных авиационных компаний, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"По поводу окружных авиационных компаний: это не связанная с сегодняшним нашим мероприятием тема, но мы думаем об этом", — сказал Медведев на встрече с должностными лицами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Вопрос реанимации межрегионального авиационного сообщения поднял во время выступления на встрече губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Тема межрегиональных авиационных перевозок, которые последние два десятилетия встала во весь рост. Можно было бы пойти по пути создания, может быть, окружных авиационных компаний, которые федеральные и региональные бюджеты могли бы на паритетных началах финансировать. Мы готовы пойти на это. Создание этих межрегиональных авиационных перевозок существенно увеличило бы и мобильность населения, и возможности бы расширило для создания бизнеса в разных территориях, потому что те, кто этот бизнес создает, могли бы оперативнее контролировать свои предприятия", — сказал Артамонов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Российский инвестиционный форум в Сочи. День второй
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.Председатель правления АО МСП Банк Дмитрий Голованов, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и премьер-министр правительства Республики Башкортостан Рустам Марданов (слева направо) во время сессии МСП в агропромышленном секторе. Как повысить доходность на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПо словам Дмитрия Медведева, здесь не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития страны, но и заключаются взаимовыгодные контракты.Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 16 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
По словам Дмитрия Медведева, здесь не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития страны, но и заключаются взаимовыгодные контракты.
© РИА Новости / Владимир СергеевКлючевая тема форума - "Формируя образ будущего".Российский инвестиционный форум в Сочи. День второй
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Ключевая тема форума - "Формируя образ будущего".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФорум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.Председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива Пищевик Елена Родионова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Форум проводится с 2002 года. В 2004 году он получил статус международного ежегодного форума, а в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны.
© РИА Новости / Владимир СергеевНа площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий
© РИА Новости / Владимир Сергеев
На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона России.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВсего в форуме примут участие более двух тысяч представителей бизнеса, а также главы 77 субъектов России, члены Госдумы и Совета Федерации.Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на конференции: Лучшие практики социально-экономического развития в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 16 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Всего в форуме примут участие более двух тысяч представителей бизнеса, а также главы 77 субъектов России, члены Госдумы и Совета Федерации.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкВ пятницу Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и обсудил с ними перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
В пятницу Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и обсудил с ними перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВ рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
В рамках форума заключается множество сделок: так, власти Краснодара подписали соглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса, власти Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с "Почта банком", а "Ростелеком" заключил соглашение о создании "умного города" во Владикавказе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.Основатель и директор компании 1С Борис Нуралиев во время сессии Создание экосистем для развития электронной коммерции: вызовы и возможности в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В форуме принимают участие представители как российских, так и иностранных компаний, среди которых - McDonald's, Mercedes-Benz, MasterCard, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
/
Комментировать
Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена