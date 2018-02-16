Медведев не исключил возможность создания окружных авиакомпаний

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Российские власти думают над вопросом создания окружных авиационных компаний, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"По поводу окружных авиационных компаний: это не связанная с сегодняшним нашим мероприятием тема, но мы думаем об этом", — сказал Медведев на встрече с должностными лицами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Вопрос реанимации межрегионального авиационного сообщения поднял во время выступления на встрече губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Тема межрегиональных авиационных перевозок, которые последние два десятилетия встала во весь рост. Можно было бы пойти по пути создания, может быть, окружных авиационных компаний, которые федеральные и региональные бюджеты могли бы на паритетных началах финансировать. Мы готовы пойти на это. Создание этих межрегиональных авиационных перевозок существенно увеличило бы и мобильность населения, и возможности бы расширило для создания бизнеса в разных территориях, потому что те, кто этот бизнес создает, могли бы оперативнее контролировать свои предприятия", — сказал Артамонов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.