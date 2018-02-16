РЖД планируют создать грузового ж/д оператора в Иране с местными компаниями

Александр Мишарин во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Александр Мишарин во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. РЖД рассматривают возможность создания грузового железнодорожного оператора в Иране вместе с местными компаниями, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании Александр Мишарин.

Российский холдинг в 2012 году уже завершил один проект в этой стране — электрификацию железнодорожной линии Тебриз-Азаршахр. Во втором полугодии 2018 года РЖД планируют начать электрификацию в Иране железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун.

"Вместе с иранскими компаниями планируем создавать оператора с полувагонами и, возможно, потом с локомотивами", — сообщил Мишарин в рамках форума в Сочи.

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МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.