Медведев поручил обсудить консолидированные группы налогоплательщиков

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 16 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 16 февраля 2018

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству и заинтересованным сторонам встретиться и обсудить судьбу консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).

В ходе встречи с высшими должностными лицами субъектов РФ Медведев отметил тему модельного бюджета регионов РФ, подчеркнув, что необходимо учитывать специфику государства.

"Как это сделать — думайте, вряд ли мы можем пойти на вариант отмены модельного бюджета в силу упомянутых причин, а вот по поводу этих самых КГН — это вопрос непраздный. И у меня, я вам скажу откровенно абсолютно, у меня нет ответа на этот вопрос, у меня нет четкого понимания, что нужно обязательно сохранить, нет абсолютно четкого понимания, что этот институт себя исчерпал", — сказал Медведев.

"Отсюда вывод — придется встретиться. В очередной раз просил бы аппарат правительства запланировать на эту тему совещание и созвать коллег-губернаторов, особенно заинтересованных в сохранении или наоборот устранении консолидированных групп налогоплательщиков", — добавил премьер-министр.

Медведев посоветовал приехавшим в Сочи губернаторам пообщаться с членами кабмина: "Форум не заканчивается. Есть возможность ещё потусоваться с министрами". Говорит, и за чашкой кофе можно, и на горных лыжах. pic.twitter.com/IU8GeQZHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 февраля 2018 г.

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