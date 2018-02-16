Ставрополье договорилось о сотрудничестве с Карелией и Псковской областью

НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Власти Ставропольского края в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Карелией и Псковской областью, сообщила пресс-служба губернатора края.

"Ставропольский край и Псковская область договорились о развитии взаимодействия в сфере промышленного производства, разработке и реализации совместных инвестиционных и инновационных проектов", — говорится в сообщении.

Соглашением также предусмотрено сотрудничество и обмен опытом по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, создания молодежных стартапов и технопарков.

"Ставропольский край – регион с развитым промышленным комплексом. Мы развиваем в области электротехнический кластер, и опыт Ставрополья может быть полезен. Кроме того, интерес представляет сельское хозяйство, оздоровительный туризм", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что регионы усилят взаимодействие в сфере детского туризма. "Вместе с тем Псковская область обладает собственными наработками в развитии промышленного комплекса, производственных кластеров. Это представляет интерес для Ставрополья", — добавил он.

Соглашение с Карелией предполагает взаимодействие в сфере развития отношений между субъектами малого и среднего предпринимательства, содействие продвижению производимой в регионах продукции и проведению совместных ярмарок и выставок. "Стороны также договорились об обмене практиками в области разработки и реализации региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в сфере транспорта и логистики", — отмечает пресс-служба.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.