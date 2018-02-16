Александр Мишарин во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Александр Мишарин во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. РЖД рассматривают возможность возобновления строительства железной дороги в Ливии при условии компенсации расходов после остановки проекта в 2011 году, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании Александр Мишарин.

"Зарубежстройтехнология" ("дочка" РЖД) строила в Ливии скоростную железную дорогу Сирт-Бенгази стоимостью 2,2 миллиарда евро. Однако из-за беспорядков в этой стране в начале 2011 года работы были приостановлены, работники, задействованные в проекте, — вывезены. Однако значительные материальные активы (строительная и дорожная техника, оборудование и материалы) остались в Ливии.

"Мы не прекращали никаких переговоров и занимаемся урегулированием вопросов, которые возникли не по нашей вине. Не только финансовых, но и технологических. То есть те, которые возникли в результате всех произошедших там событий — чрезвычайные и форс-мажорные обстоятельства. Что касается будущего проекта, мы подтверждаем, что рассматриваем возможность его возобновления, но при условии компенсации тех расходов, которые мы понесли", — рассказал Мишарин в рамках форума в Сочи.

По его словам, это потребует доподписания и корректировки контракта и на взаимовыгодных условиях возможность его продолжения. "Пока мы ждем предложения от ливийской стороны. Возможно, во время следующего визита (будут эти предложения — ред.). Повторюсь, мы готовы вернуться к рассмотрению. Для нас проект не закрыт", — отметил первый замгендиректора.

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МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.