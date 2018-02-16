ВТБ не видит перемен в отношениях с партнерами из-за "кремлевского списка"

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. ВТБ не видит ухудшений отношений с партнёрами из-за "кремлёвского списка" США, сообщил журналистам первый зампред банка Юрий Соловьев в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

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"Мы пока не видим изменений", — сказал Соловьев, отвечая на вопрос о том, как опубликованный список повлиял на настроения инвесторов и работу с ними.

В январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.