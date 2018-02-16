Бизнес-туризм в России только начинает развиваться, считает эксперт

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Отрасль делового туризма в России значительно отстаёт по уровню развития от признанных мировых аналогов, он находится в сама начале пути своего развития, заявил в пятницу директор ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Колачев.
Эксперт подчеркнул, что проведение деловых мероприятий имеет хороший экономический эффект для тех регионов страны, где они проводятся.
"Деловой турист тратит примерно в три-четыре раза больше, чем обычный. Это и доходы в бюджет, и так же тем компаниям, которые в этой сфере заняты", — пояснил Колачев.
"Здесь есть над чем работать. Отрасль достаточно глобальная, масштабная, но недополучившая внимания к ее развитию со стороны власти. Хорошо, что сейчас отрасль имеет поддержку со стороны федеральных властей, теперь мы будем ее развивать, являясь неким инструментом, который хорошо себя зарекомендовал", — заявил глава ассоциации.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.