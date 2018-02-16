Бизнес-туризм в России только начинает развиваться, считает эксперт

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Отрасль делового туризма в России значительно отстаёт по уровню развития от признанных мировых аналогов, он находится в сама начале пути своего развития, заявил в пятницу директор ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Колачев.

"Оборот конгрессного рынка в мире составляет порядка триллиона долларов в год. В России эта цифра составляет примерно 250-300 миллионов долларов. То есть, мы находимся в самом начале пути. А речь идёт о мероприятия ратируемых, привлекаемых, международных и конгрессных", — сказал он, выступая в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Эксперт подчеркнул, что проведение деловых мероприятий имеет хороший экономический эффект для тех регионов страны, где они проводятся.

"Деловой турист тратит примерно в три-четыре раза больше, чем обычный. Это и доходы в бюджет, и так же тем компаниям, которые в этой сфере заняты", — пояснил Колачев.

"Здесь есть над чем работать. Отрасль достаточно глобальная, масштабная, но недополучившая внимания к ее развитию со стороны власти. Хорошо, что сейчас отрасль имеет поддержку со стороны федеральных властей, теперь мы будем ее развивать, являясь неким инструментом, который хорошо себя зарекомендовал", — заявил глава ассоциации.

Он рассказал, что "Национальное конгресс-бюро" — это некий инструмент, который имеет поддержку со стороны государства. "Мы будем создавать условия и стимулировать развитие рынка индустрии встреч. Мы будем являться неким единым окном для международных организаторов мероприятий. Неким хабом между федеральной властью, региональной властью и бизнесом, который работает в регионе", — уточнил спикер.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.