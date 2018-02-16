Медведев рассказал о распределении дотаций

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Распределение государственных бюджетных средств в следующем году будет осуществляться не только с учетом налогового потенциала субъектов, но и с учетом потребности финансирования расходных полномочий региональных и местных органов власти на среднероссийском уровне, заявил премьер-министра России Дмитрий Медведев.

"Начиная со следующего года при распределении бюджетных денег мы будем учитывать не только налоговый потенциал той или иной территории, но и иную потребность финансирования расходных полномочий региональных и местных органов власти на среднероссийском уровне. Будем распределять весь объем дотаций на выравнивание именно по этому принципу", — сказал Медведев на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ, прошедшей в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Премьер также отметил, что данные меры станут дополнительной мотивацией для тех российских регионов, где потребность в деньгах сопоставима с собственными доходами.

"Для таких регионов это хорошая возможность накопить ресурсы для экономического рывка для привлечения инвестиций, для создания новых рабочих мест, ну, и для увеличения доходной базы регионального бюджета", — подчеркнул он.

Медведев также акцентировал необходимость расширения и развития отечественного финансового потенциала.

"Развитие собственного потенциала, уход от дотаций – это наша с вами общая стратегическая задача", заключил премьер.