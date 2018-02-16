Медведев: регионы должны развивать собственный экономический потенциал

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (СОЧИ), 16 фев — РИА Новости. Правительство старается обеспечить максимально справедливое и прозрачное распределение трансфертов из федерального бюджета, однако ключевая задача — это стимулирование регионов в плане развития собственного экономического потенциала, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы стараемся обеспечить максимально справедливое, прозрачное и предсказуемое распределение трансфертов из федерального бюджета. Для этого еще в прошлом году все соглашения между федеральным центром и регионами, а также распределение всех субсидий на три года были заранее согласованы", — сказал Медведев в пятницу на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ.

По его словам, в такой логике правительство будет стараться работать и дальше.

"Во-вторых, мы стимулируем регионы в плане развития собственного экономического потенциала. Это, конечно, ключевая задача, и, наверное, самая сложная", — добавил Медведев.

Он отметил, что с прошлого года регионы, которые показывают самые высокие темпы роста, получают гранты — "всего сумма 20 миллиардов рублей".

"С этого года также важная новелла начинает работать — региональным бюджетам будет возвращаться прирост налога на прибыль организаций, для этого в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено почти 37 миллиардов рублей. Деньги станут не только своеобразной премией регионам за хорошую работу, но и помогут компенсировать возможное уменьшение дотаций из федерального бюджета", — добавил Медведев.