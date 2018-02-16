Медведев: важно четко определить конкурентные преимущества каждого региона

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Совершенствование межбюджетных отношений должно быть увязано со стратегией пространственного развития страны до 2025 года, которая станет рабочим документом для органов власти и ориентиром для инвесторов, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Совершенствование межбюджетных отношений должно быть увязано со стратегией пространственного развития страны до 2025 года. Правительство ее сейчас готовит. Сейчас важно учесть предложения от региональных властей, обсудить их на экспертных площадках. И рассчитываем, что стратегия будет абсолютно рабочим документом, практическим руководством для органов власти, станет инструментом координации различных отраслевых политик, поможет спланировать в целом развитие инфраструктуры в стране и, конечно, будет ориентиром для инвесторов", — сказал Медведев на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ на тему о перспективах развития межбюджетных отношений, стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.

"Важно четко определить конкурентные преимущества каждого региона, максимально точно спрогнозировать региональные точки роста", — добавил премьер.

Накануне на Российском инвестфоруме в Сочи Медведев сообщил, что работа над стратегией пространственного развития до 2025 года будет завершена в текущем году, она определит преимущества и специализацию каждого региона. По словам премьера, в каждом регионе РФ живут по-разному, но в любом городе и регионе могут быть созданы возможности для развития, исходя из перспективных отраслей его специализации.

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