Медведев назвал уход регионов от дотаций стратегической задачей

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Уход регионов от дотаций — это общая стратегическая задача, убежден премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я знаю, что есть мнение у некоторых наших коллег, руководителей регионов, что эффективная работа может в ряде случаев приводить к сокращению финансовой поддержки, и такие подходы небезосновательны. Хочу лишь напомнить, что развитие собственного потенциала, уход от дотаций — это наша с вами общая стратегическая задача, но конечно нужно смотреть за тем, как эти правила работают", — сказал Медведев в пятницу на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ, которая проходит в Сочи.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.