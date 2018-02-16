ФАС и Schlumberger обсуждают вариант разворота сделки по EDC

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и американская Schlumberger обсуждают несколько вариантов передачи управления и контроля в нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) на случай введения новых санкций против РФ, в том числе процедуру реституции, заявил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цыганов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

EDC в июле 2017 года объявила, что ее акционеры согласились продать Schlumberger 51% компании. Однако из-за санкций ФАС выдвинула американскому нефтесервисному гиганту ряд условий для согласования сделки. В декабре Цыганов сообщал, что Schlumberger уже принципиально согласилась передать управление и контрольный пакет EDC российской стороне в случае новых санкций. На прошлой неделе Schlumberger подала новое ходатайство, учитывающее замечания ФАС, и теперь ведомство принимает решение о вынесении сделки на правкомиссию по иностранным инвестициям.

Как отметил Цыганов в интервью РИА Новости, ФАС и компания в целом согласовали все условия для осуществления сделки, однако некоторые моменты еще нужно "докрутить".

На вопрос, кому именно предполагается передать управление в EDC в случае санкций, он ответил так:

"Я пока не хочу об этом говорить, но там есть несколько разных вариантов. Начиная от реституции, то есть возврата сделки в первоначальное состояние. И заканчивая созданием специальных компаний, которые могут этим делом заняться".

Эти компании, отметил Цыганов, будут расположены в российской юрисдикции.

По его оценке, диалог со Schlumberger говорит о том, что компания готова пойти на условия, которые проистекают как из содержания законодательства РФ, так и из той глобальной политико-экономической ситуации, в которой сейчас оказались и иностранные инвесторы, и российские компании.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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