Галицкий назвал решение о продаже акций "Магнита" непростым

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Основатель "Магнита" Сергей Галицкий заявил, что решение о продаже 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ было непростым, однако оно необходимо для дальнейшего развития ритейлера в новых рыночных условиях.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Сам Галицкий уйдет с поста гендиректора и покинет совет директоров ритейлера, однако сохранит порядка 3% акций "Магнита".

"25 лет я возглавлял компанию. Это достаточно большой срок. И я думаю, что пришло время что-то изменить в своей жизни, потому что, мне кажется, что это было хорошее время. Это непростое для меня решение было по причине того, что это слишком долгий процесс. Все-таки я основал эту компанию, но время идет, ничто не вечно", — сказал Галицкий после подписания соглашения на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"На самом деле, послужило толчком то, что инвесторы ("Магнита" — ред.) не совсем так видят ситуацию, как акционеры компании. Я больше сосредоточен на прибыльности, на EBITDA компании, на низком долге. Нынешнему рынку требуются другие вещи, требуется рост, количество открытий, Like-for-Like (динамика продаж сопоставимых магазинов — ред,), агрессия", — указал предприниматель.

Галицкий отметил, что "Магнит" — это большая компания с множеством процедур. "Нужно отвечать требованиям рынка, а не личной предпринимательской инициативе. Это послужило для меня основанием. Я не должен стоять поперек этого процесса, и если инвесторы хотят изменений, они должны их получить. Поэтому, когда я думал о продаже, то ВТБ — это лучшее, что могло быть в данном случае", — рассказал он.

По мнению бизнесмена, сделка открывает возможности по сделкам слияния и поглощения, а также по привлечению амбициозного менеджмента. "Я думаю, что последний квартал нашей интенсивной работы проложил хорошую почву для дальнейшего роста. Дальше она (компания "Магнит" — ред.) пойдет без меня, но я думаю, что мы сделали достаточно многое", — заключил Галицкий.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.