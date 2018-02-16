ФАС продолжит диалог с Bayer по сделке с Monsanto

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Подача компанией Bayer иска к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ из-за сделки по слиянию немецкой компании с американской Monsanto не означает отказ от переговоров, диалог с Bayer будет продолжен, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"Мы получили исковое заявление, знаем его содержание, внимательнейшим образом изучаем, готовимся защищать свои права и интересы так же, как готова защищать свои законные права и интересы компания Bayer. Для нас это абсолютно нормальная рядовая процедура, учитывая то количество дел, в которых еженедельно, ежедневно участвует ФАС России", — сказал Цыганов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Но то, что мы готовимся сейчас к судебному заседанию, совсем не означает, что мы закрыли дверь и приостановили наше общение. Наоборот, мы считаем, что наши нормальные контакты, о которых мы договаривались с руководством компании Bayer, должны продолжаться. И будем дальше двигаться", — добавил он. По словам Цыганова, концерн оспаривает "форму и содержание" предписания ФАС.

"Мы говорим, дайте нам, российским участниками рынка, на равных конкурировать с такими мировыми гигантами, коими являются Bayer и Monsanto. Для этого давайте мы создадим некое платформенное решение и в рамках этого решения будем осуществлять трансфер технологий, чтобы реализовать совместные проекты, чтобы развивать мировое знание в области селекционной науки, генетики, точного земледелия, больших данных", — указал Цыганов.

Немецкий концерн Bayer договорился о приобретении американской биотехнологической компании Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. При рассмотрении сделки в России ФАС в ноябре 2017 года пришла к выводу, что она может привести к резкому усилению вплоть до доминирования объединенной компании на всех затрагиваемых рынках РФ и созданию высоких барьеров для входа других компаний.

Служба предписала компаниям в течение трех месяцев поделиться технологиями для рынков семян и цифрового земледелия, в частности в области селекции. Затем срок рассмотрения сделки был продлен на полгода. В феврале Bayer подала иск к ФАС в арбитражный суд, требуя признать решение службы незаконным. Bayer сообщила, что подача иска носит "процессуальный характер" и не повлияет на возможность переговоров.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Читайте полный текст интервью >>