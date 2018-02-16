Пермский край на форуме в Сочи подписал специнвестконтракт на 58 млрд руб

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Пермский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписал специальный инвестиционный контракт о строительстве промышленного комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина на сумму 58 миллиардов рулей, сообщил РИА Новости глава региона Максим Решетников.

Соглашение было заключено между ПАО "Метафракс", Пермским краем и администрацией города Губахи сроком на 10 лет. Под документом поставили подписи губернатор Пермского края Максим Решетников, генеральный директор ПАО "Метафракс" Владимир Даут и глава города Губахи Николай Лазейкин. Подписание состоялось в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Подтвержденный объем инвестиций составляет 58 миллиардов рублей. Будет создано очень крупное производство аммиака, карбамида и меламина. Будет создано 400 рабочих мест на этапе эксплуатации и более четырех тысяч рабочих мест на этапе строительства", — сказал Решетников.

Он отметил, что предприятие будет расположено на территории бывшего Кизловского угольного бассейна с традиционным дефицитом рабочих мест. На следующей неделе будет заложен первый камень в строительство.

"Мы подписываем контракт не как декларацию о намерениях: большую работу провели собственник, менеджмент, уже есть подписанные соглашения о финансирования, есть подписанные контракты на стройку, подготовлена большая площадка под строительство",- сказал Решетников.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.