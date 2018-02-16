Ингушетия на форуме в Сочи подписала соглашения на более 8 млрд руб

НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Власти Ингушетии на российском инвестиционном форуме в Сочи подписали шесть инвестиционных соглашений на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

"Крупнейшим стало соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса в городе Сунжа на 4,8 миллиарда рублей, участие в финансировании которого примет АО "Корпорация развития Северного Кавказа", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Ингушетии Умалата Торшхоева.

Он отметил, что, по сравнению с предыдущим форумом, власти региона более детально прорабатывали проекты и более тщательно проверяли финансовую обеспеченность инвесторов и их надежность.

Среди инвестиционных соглашений, заключенных Ингушетией на форуме, проекты по строительству двух гостиничных комплексов в Джейрахском районе, булочно-кондитерского комбината в Карабулаке, предприятия по производству и фасовке пищевой продукции в селении Кантышево, второй очереди тепличного комплекса в Сунже и завода по производству металлоконструкций для теплиц.

"Мы уверены, что на форуме заключены действительно надежные проекты, которые гарантированно будут реализованы", — подчеркнул Торшхоев.

Ингушетия также подписала в Сочи соглашения о сотрудничестве с фондом "Росконгресс" и с Ярославской областью, с ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Московский кредитный банк". Кроме того, подписан план мероприятий по реализации ранее заключенного соглашения о сотрудничестве между Крымом и Ингушетией.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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