В РЭЦ рассказали, когда появится первый товар с брендом Made in Russia

Посетители у баннера Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

Посетители у баннера Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Первые товары, на упаковке которых появится бренд "Сделано в России", или Made in Russia, появятся в 2018 году, рассказала в интервью РИА Новости управляющий директор Российского экспортного центра (РЭЦ) по внешним связям и коммуникациям Вера Подгузова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Проект Made in Russia был запущен в 2017 году, его задача — повысить узнаваемость российских брендов и продукции за рубежом. Он предусматривает рекламное и информационное сопровождение экспортной продукции, маркетинговые исследования позиционирования российских товаров на международных рынках.

"В прошлом году мы весь четвертый квартал занимались продвижением компаний и товаров, которые прошли сертификацию. В этом году будут выходить первые товары в лейблом "Сделано в России" на упаковке", — заявила она.

Подгузова отметила, что интерес со стороны экспортеров, которые хотят присоединиться к бренду, очень большой.

"Мы уже перевыполнили наш KPI по прошлому году (60 компаний). В этом году он чуть выше (85 компаний), чем в прошлом году, это понятно, потому что мы проводим рекламно-информационную кампанию как в России, чтобы к нам приходили новые экспортеры, так и за рубежом. Я уверена, что мы превысим этот KPI", — заявила собеседница агентства.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.