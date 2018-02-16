Челябинские власти, ВЭБ и АСИ подписали меморандум о взаимодействии

Павильон Банк развития ВЭБ во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

Павильон Банк развития ВЭБ во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Правительство Челябинской области, Внешэкономбанк и Агентство стратегических инициатив подписали меморандум о взаимодействии в подготовке, формировании и организации финансирования региональных инвестиционных проектов, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

"В рамках проведения Российского инвестиционного форума правительство Челябинской области, госкорпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) заключили меморандум о взаимодействии. Документ подписали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель правления ВЭБ Сергей Горьков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева", — говорится в сообщении.

Стороны намерены взаимодействовать в подготовке, формировании и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона и его территорий. В том числе особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов, уточняется в сообщении.

Также в рамках меморандума планируется реализация проектов на основе существующих проектных решений, бизнес-моделей типовых проектов и стандартов в области проектного управления, разработанных Внешэкономбанком, добавляется в сообщении.

По словам губернатора региона Бориса Дубровского, у области немало резервов для роста – в плане реализации производственных, инфраструктурных инвестиционных проектов. "Это один из экономически развитых регионов страны. Безусловно, финансовая поддержка инвестиционных проектов со стороны Внешэкономбанка значительно укрепит позиции Челябинской области", — сказал он.

Как пояснил Горьков, Внешэкономбанк применяет новый подход к развитию регионов. "Первым этапом стал поиск представителей банка в каждом субъекте Российской Федерации. Следующий шаг – отбор и адаптация проверенных бизнес-моделей в приоритетных отраслях. Все это необходимо было аккумулировать в один общий документ, что мы сегодня и сделали. Подписанные меморандумы позволят расширить рамки сотрудничества в инвестиционной сфере и придать новый импульс развитию регионов", — отметил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.