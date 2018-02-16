Саратовский губернатор рассказал, как идет строительство нового аэропорта

САРАТОВ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву в рамках форума в Сочи, что работы по строительству нового аэропорта Саратова идут по графику, сообщила пресс-служба главы региона.

"Губернатор Валерий Радаев показал премьер-министру РФ, на каком этапе в настоящее время находится реализации проекта нового аэропортового комплекса. Он также отметил, что все работы идут по графику. Дмитрий Медведев подчеркнул важность строительства крупнейшего инфраструктурного объекта "с нуля" и большие перспективы, которые связаны с ним для развития региона", — говорится в сообщении.

Действующий аэропорт Саратова расположен в городской черте и имеет ограничения по использованию воздушного пространства. С целью развития инфраструктуры воздушного транспорта в 30 километрах от Саратова, около села Сабуровка, строится новый аэропорт "Центральный", после окончания строительства которого действующий сейчас аэропорт будет закрыт. Новый аэропорт сможет принимать современные типы среднемагистральных и дальнемагистральных воздушных судов.

Строительство нового аэропорта представляет собой совместный проект РФ, Саратовской области и частного инвестора — компании "Аэропорты регионов" (входит в группу "Ренова"). Общая стоимость проекта ранее оценивалась более чем в 16 миллиардов рублей. Пропускная способность проектируемого пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, запланированная общая площадь — 25 тысяч квадратных метров. Завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в новом аэропорту Саратова запланировано на конец 2018 года, а его запуск — на середину 2019 года.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.