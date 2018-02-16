Ленобласть хочет заключить на форуме в Сочи соглашения на 80 млрд рублей

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют заключить на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашения на сумму от 50 до 80 миллиардов рублей, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках форума.

"Ленинградская область планирует заключить соглашения на сумму от 50 до 80 миллиардов, потому что у нас ряд соглашений на 3 года", — сказал Дрозденко.

По его словам, крупнейшее соглашение было подписано с "Евроцемент групп" о модернизации заводов в городе Сланцы и Пикалево. Второе подписано с группой Siemens. Оно предполагает расширение объемов инвестиций. Компания хочет удвоить инвестиции и в завод по производству газовых турбин, и в иные производства на территории Ленобласти.

"Очень интересный договор мы подписали с компанией Tikkurila. Они открывают завод в Ленобласти, причем не просто завод – что для нас очень важно и принципиально – при заводе будет еще научно-исследовательский центр и центр разработки новых видов лаков и красок, которые будут апробироваться на территории России. Тоже многомиллиардный контракт", — добавил губернатор.

Еще одним важным проектом он назвал строительство причалов на реках и озерах Ленинградской области. "Это развитие внутреннего речного и озерного туризма, не только для российских граждан, но и для иностранных, потому что очень большим спросом пользуется. Каждое соглашение интересно, но это не экспромт, мы их всегда готовим заранее", — пояснил Дрозденко.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.

Другие новости региона читайте здесь >>