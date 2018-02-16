Саратовская область, Подмосковье и Татарстан создадут кластер по композитам

САРАТОВ, 15 фев — РИА Новости. Саратовская область, Подмосковье и Татарстан в четверг в рамках Форума в Сочи подписали соглашение о создании межрегионального кластера по производству композитных материалов, которые применяются во многих отраслях промышленности, сообщила пресс-служба саратовского губернатора.

Руководители регионов Валерий Радаев, Андрей Воробьев и Рустам Минниханов подписали документ о формировании межрегионального промышленного кластера "Композиты без границ", которое ведется в рамках сотрудничества дивизиона "Перспективные материалы и технологии" госкорпорации "Росатом" (торговая марка UMATEX Group) и совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России.

"Цель кластера – образовать полный цикл производства композитных материалов и изделий из них для различных отраслей промышленности и развития отечественного рынка композитов. На территории трех субъектов 26 промышленных предприятий и научные организаций подтвердили намерения об участии в промышленной деятельности композитного кластера", — говорится в сообщении.

"В рамках кластера будут сформированы условия для крупных, средних и малых предприятий, а также молодых предпринимателей по созданию передовых производств и новых высокотехнологичных продуктов на основе композитов, конкурентоспособных в России и мире, с высоким экспортным потенциалом и широкими возможностями импортозамещения", — отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в Саратовской области участие в деятельности нового кластера подтвердили ООО "Композит Волокно" (Саратов) и ООО "Аргон" (Балаково).

Пресс-служба управляющей компании дивизиона "Перспективные материалы и технологии" госкорпорации "Росатом" АО "НПК "Химпроминжиниринг" (торговая марка UMATEX Group) 5 июля прошлого года заявляла о планах создать до конца 2017 года на территории Татарстана, Саратовской и Московской областей межгиональный кластер по производству композитных материалов.

Производство полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна — органического материала, содержащего 92-99,99% углерода, является одним из неядерных направлений деятельности Росатома. По сравнению с обычными конструкционными материалами (алюминием, сталью и другими) композиты на основе углеродных волокон обладают уникально высокими прочностью, сопротивлением усталости, химической и коррозионной стойкостью. Полимерные композиты применяются в авиакосмической и атомной отраслях, в автомобилестроении, электроэнергетике, строительстве, судостроении, мостостроении, трубопроводном транспорте, товарах народного потребления.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.