Сафонов рассказал об инвестиционном развитии туризма

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Обеспечение инвестиционного развития перспективных видов туризма выгодно и государству, и участникам рынка, так как регулятор получает возможность обеспечить своих граждан качественным отдыхом, а бизнес — базу для устойчивого развития, заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Сегодня перед государством и перед участниками рынка стоят общие задачи, связанные с обеспечением инвестиционного развития перспективных видов туризма – промышленного, сельского гастрономического, эко- и этнографического, круизного и арктического, молодежного. Для регулятора важно обеспечить потребность граждан в интересном и полезном отдыхе, отвечающем их предпочтениям. Для бизнеса – утвердиться в растущих сегментах, создать базу для долговременного устойчивого развития", — сказал Сафонов в ходе выступления.

По его мнению, дискуссия на форуме будет полезной с точки зрения достижения взаимопонимания заинтересованных сторон и выработки совместных предложений относительно дальнейших шагов и мер, которые необходимо предпринять для успешного решения стоящих задач.

"Инвестиции в туризм очень важны в социально-экономическом отношении. Туриндустрия стимулирует рост 53 отраслей экономики, которые участвуют в формировании турпродукта. Туризм дает россиянам работу. С 2014 года отрасль создала более 250 тысяч новых рабочих мест", — отметил глава ведомства.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.