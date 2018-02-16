Инвестирование в отрасль обретает второе дыхание, заявил глава Ростуризма

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов во время заседания президиума Госсовета в Белокурихе. 26 августа 2016

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов во время заседания президиума Госсовета в Белокурихе. 26 августа 2016

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Рост интереса бизнеса к строительству и реконструкции объектов размещения, развитию туристской инфраструктуры, позволяет говорить о том, что инвестирование в туризм сегодня обретает второе дыхание, заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Глава Ростуризма отметил, что во всем мире индустрия гостеприимства рассматривается как перспективная сфера капиталовложений, но в России частные инвестиции в туризм еще сравнительно недавно были довольно редким явлением из-за невысокой прибыльности. Объемы вложений были невелики.

"Сегодня инвестирование в туризм обретает второе дыхание. Растет интерес инвесторов к строительству и реконструкции объектов размещения, развитию туристской инфраструктуры", — сказал Сафонов в ходе выступления.

"За последнее десятилетие – с 2008 года – ежегодные инвестиции в основной капитал средств размещения выросли на 70%. Что примечательно, в первый же год реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" (2011 год) этот показатель удвоился по отношению к предыдущему году. Пик инвестиционной активности пришелся на 2014 год, когда инвестиции в основной капитал средств размещения превысили аналогичный показатель 2008 года в 4,5 раза", — сказал он.

Чиновник считает, что причиной роста инвестиционной привлекательности индустрии гостеприимства стал "кумулятивный" эффект от позитивных изменений, произошедших в российском туризме за последние полтора десятилетия.

"Развитие транспортной инфраструктуры, улучшение городской среды, активизация культурной жизни регионов России, восстановление объектов культурного наследия, возрождение уважения и интереса к родной стране обусловили рост спроса на путешествия по внутрироссийским направлениям", — резюмировал Сафонов.