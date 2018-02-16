Работодатели стали реже нарушать трудовое законодательство

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Число выявленных Рострудом нарушений трудового законодательства снизилось в 2017 году на 10 тысяч по сравнению с 2016 годом, заявил РИА Новости глава ведомства Всеволод Вуколов.

"В 2017 году было выявлено более 465 тысяч нарушений трудового законодательства. Это более чем на 10 тысяч нарушений меньше, чем в 2016 году", — заявил Вуколов в интервью на полях Российского инвестиционного форума.

По его словам, нарушения в основном касались охраны труда, оплаты труда и оформления трудовых отношений.

Он подчеркнул, что анализировать нарушения поможет оцифровка проверочных листов. "То есть практически организации не надо будет сдавать тонны бумаги, но это кропотливая работа, мы ее только начали, в частности, со Сбербанком", — заявил Вуколов.

"Сейчас вот первая стадия прошла пилотного проекта. Мы сейчас наладили каналы передачи электронных документов, теперь нам их нужно оцифровать. И в этой части, я думаю, у нас в этом году появится принципиально новая аналитика правонарушений и новые предложения по профилактике", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.