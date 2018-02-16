В России более двух миллионов работников "вышли из тени" в 2017 году

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Более 2 миллионов россиян вышли из теневого сектора рынка труда в 2017 году, заявил РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Мы видим, что в прошлом году у нас более 2 миллионов россиян трудоспособного возраста, за которых не поступали взносы во внебюджетные фонды, вышли из тени, движение в этом направлении серьезное", — сказал глава Роструда в интервью на полях Российского инвестиционного форума.

По данным Вуколова, в ходе реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в субъектах Российской Федерации, за весь период работы легализовано более 6 млн работников.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.