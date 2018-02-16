ВТБ купил 29,1% акций "Магнита" на 138 миллиардов рублей

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. ВТБ купил 29,1% акций "Магнита", сумма сделки составила порядка 138 миллиардов рублей, сообщил глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума. Пакет акций выкуплен у владельца компании "Магнит" Сергея Галицкого. Таким образом, как отметил Костин, у Галицкого остаётся пакет бумаг в районе 3%.

"Мы сейчас подписали соглашение о покупке 29,1% пакета акций ритейлера "Магнит". Таким образом, группа ВТБ становится крупнейшим акционером компании "Магнит". Сумма сделки составляет порядка 138 миллиардов рублей", — сказал Костин после подписания.

"Магнит" — один из ведущих продуктовых ритейлеров РФ. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала 16,35 тысячи магазинов. Центральный офис ритейлера находится в Краснодаре. Выручка компании в 2017 году увеличилась на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% — до 91,78 миллиарда рублей.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.