Алиханов прокомментировал строительство Литвой забора на границе с Россией

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона не ищут политики в вопросе строительства Литвой забора на границе с Россией и понимают, что границу нужно защищать.

Служба по защите государственной границы Литвы ранее сообщила, что подписала договор с подрядчиком о строительстве защитного забора на границе с Россией на участке в 44,6 километра за 1,3 миллиона евро.

"Мы не ищем в этом вопросе политики, понимаем, что нужно защищать и с их стороны, и с нашей стороны границу от незаконных пересечений, и в том числе от тех, которые носят экономический характер, по сути, контрабанды. Она присутствует иногда достаточно институционализированно, носит устойчивые формы. С этим нужно бороться, если технические средства будут помогать – хорошо, мы только за", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Алиханов признался, что забор не видел, а в Литве был только один раз, когда перегонял свою машину из Москвы в Калининград.

"Единственное, что я читал, что они его заканчивают", — рассказал он.

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