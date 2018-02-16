Алиханов пообещал решить все проблемы региона, указанные в "зеленой папке"

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что уже решил достаточно много проблем из "зеленой папки" президента и уверен, что власти смогут в итоге выполнить все поручения.

В августе президент России Владимир Путин поручил тогда еще врио главы Калининградской области Алиханову обратить внимание на решение проблем, о которых жители региона сообщали на "прямую линию" с президентом, среди них вопросы по аварийному жилью, школам, газификации и экологии.

"Достаточно много мы решили. Было много таких конкретных, быстрорешаемых проблем, какие-то еще остаются на контроле, решаются. К сожалению, не все можно выполнить быстро. Но я абсолютно уверен, что мы все из этих поручений сможем в итоге удовлетворить", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Что касается "зеленой папки", я уже говорил, я ее поместил под стекло, в рамку, и повесил на стену, чтобы всегда, когда глаза поднимаются, видеть и помнить о том, в чем состоит суть моей работы – в том, чтобы отвечать чаяниям людей. Где-то света нет, где то еще чего-то. В этом суть любой власти. Кто-то ее (папку – ред.) боится, я сделал ее олицетворением нашей работы", — рассказал он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.