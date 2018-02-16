Алиханов о своих комментариях в Instagram: не все ценят мой юмор

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что сам придумывает хештеги для своих сообщений в соцсети Instagram, и пожелал всем, кто читает их, самоиронии и иронии.

"Да, сам их (хештеги – ред.) придумываю. Не все ценят мой юмор, но хочу пожелать всем, кто смотрит мой Instagram, самоиронии и иронии", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мне коллеги недавно сказали, что какие-то мои шутливые комментарии стали предметом для немного надуманного, но такого возвышенного оскорбления. Я всегда сужу, что если мой шутливый комментарий собирает в 20 раз больше лайков, чем сам комментарий, над которым я пошутил или пытался подтрунить, то значит, я удачно пошутил", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.