АФК "Система" и "Ростех" создали СП в микроэлектронике

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. АФК "Система" и госкорпорация "Ростех" создали СП в микроэлектронике, заявил журналистам основной акционер АФК Владимир Евтушенков.

"Мы создали. Осталось выпустить распоряжение правительства", — сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума . "Система" внесла в совместное предприятие 7 активов, "Ростех" — 15.

В июне 2017 года АФК "Система" и "Росэлектроника" (входит в "Ростех") заключили соглашение о намерении создать объединенную компанию в сфере микроэлектроники до конца первого квартала 2018 года. Тогда сообщалось, что стороны внесут в СП свои активы, специализирующиеся на разработке, производстве и сертификации электронной компонентной базы. Окончательный перечень активов, вносимых в СП, планировалось определить после проведения комплексной проверки.

Предполагалось, что АФК получит контрольный пакет в создаваемой компании, а также может привлечь в ее капитал независимых финансовых инвесторов.

В конце декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант" говорил, что "Ростех" заморозил проект с АФК "Система" по по созданию СП из- за судов АФК с "Роснефтью".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.