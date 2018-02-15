Лидеры мнений выступили выпускающими редакторами на Форуме в Сочи

Cтенд МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи

Cтенд МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи

СОЧИ, 15 февраля — РИА Новости. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России Татьяна Голикова, первый заместитель главы Аппарата Правительства РФ Максим Акимов, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, первый заместитель главы РЖД Александр Мишарин и глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко попробовали себя в роли выпускающих редакторов РИА Новости. Гости стенда МИА "Россия сегодня" по окончании интервью опубликовали новости с пометкой "молния", а также сообщения для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

В "молнии" Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие шесть лет не нужно менять основные налоговые ставки в России. "ЦСР предлагает не повышать налоги в ближайшие шесть лет — ни подоходный, ни НДС, ни другие. Мы не поддерживаем на этом этапе манёвра 22/22 и 21/21 в части социальных взносов и НДС. Мы считаем, что это не даст тех эффектов по легализации бизнеса, при этом сильно перераспределит нагрузку между отраслями", — рассказал Кудрин в интервью РИА Новости.В сообщении Александра Стуглева говорилось о том, что "Росконгресс" открыл инновационную социальную платформу "Лаборатория НКО" для поддержки социального развития регионов. "В Лаборатории НКО мы работаем с некоммерческих сектором, с теми заявителями проектов, которые к нам обращаются. Мы предоставляем возможность работать в рамках форума, представлять проекты, работать в рамках сессий, которые мы организуем, доводить свою точку зрения, делиться идеями, находить новые решения и в целом развивать совместно это направление в России", — заявил глава Фонда.

Новости сразу же стали доступны подписчикам Агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня" и затем были опубликованы на сайте Ria.ru. Новоиспеченные выпускающие редакторы были награждены памятными сертификатами от МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума 2018, который проходит 15 и 16 февраля в Сочи. Агентство обеспечивает освещение всех ключевых деловых мероприятий Российского инвестиционного форума. На мероприятии работает специальная зона интервью РИА Новости и выездная студия радио Sputnik на русском языке. Все материалы с Российского инвестиционного форума — эксклюзивные интервью с экспертами, новости, обзоры и фотоленты — выходят в одноименном спецпроекте на сайте ria.ru, а такжев эфире и на сайте радио Sputnik.

© РИА Новости / Нина Зотина Перейти в фотобанк Татьяна Голикова попробовала себя в роли выпускающего РИА Новости Главные новости и фоторепортажи с полей Форума доступны на пятиметровой плазменной панели на презентационном стенде МИА "Россия сегодня", который в дни мероприятия работает в Главном медиацентре.

Кроме того, информационное агентство РИА Новости медиагруппы МИА "Россия сегодня" запустило специальную информационную ленту для участников Российского инвестиционного форума, а также для тех, кто хочет быть в курсе событий мероприятия. Лента доступна в мобильном приложении "Динамика дня" в дни работы Форума. Подписчики мобильного приложения получают главные новости Форума одной строкой, зачастую еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств. Помимо сообщений с Форума пользователи приложения могут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной экономической и общественно-политической повесткой дня. Приложение можно скачать бесплатно для IOS и Android.

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке. "Динамика дня" позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст, и кому достаточно одной строки для понимания изменений. В 2016 году приложение было признано инновационным проектом года в номинации "СМИ и массовые коммуникации" ежегодной премии "Время инноваций".