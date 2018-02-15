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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Лидеры мнений выступили выпускающими редакторами на Форуме в Сочи

20:0115.02.2018
(обновлено: 20:09 15.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкCтенд МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в СочиCтенд МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СОЧИ, 15 февраля — РИА Новости. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России Татьяна Голикова, первый заместитель главы Аппарата Правительства РФ Максим Акимов, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, первый заместитель главы РЖД Александр Мишарин и глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко попробовали  себя в роли выпускающих редакторов РИА Новости. Гости стенда МИА "Россия сегодня" по окончании интервью опубликовали новости с пометкой "молния", а также сообщения для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

Первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Максим Акимов выпустил новость на ленту РИА Новости
В "молнии" Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие шесть лет не нужно менять основные налоговые ставки в России. "ЦСР предлагает не повышать налоги в ближайшие шесть лет — ни подоходный, ни НДС, ни другие. Мы не поддерживаем на этом этапе манёвра 22/22 и 21/21 в части социальных взносов и НДС. Мы считаем, что это не даст тех эффектов по легализации бизнеса, при этом сильно перераспределит нагрузку между отраслями", — рассказал Кудрин в интервью РИА Новости.
В сообщении Александра Стуглева говорилось о том, что "Росконгресс" открыл инновационную социальную платформу "Лаборатория НКО" для поддержки социального развития регионов. "В Лаборатории НКО мы работаем с некоммерческих сектором, с теми заявителями проектов, которые к нам обращаются. Мы предоставляем возможность работать в рамках форума, представлять проекты, работать в рамках сессий, которые мы организуем, доводить свою точку зрения, делиться идеями, находить новые решения и в целом развивать совместно это направление в России", — заявил глава Фонда.

Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Первый замглавы РЖД Мишарин попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
Новости сразу же стали доступны подписчикам Агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня" и затем были опубликованы на сайте Ria.ru. Новоиспеченные выпускающие редакторы были награждены памятными сертификатами от МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума 2018, который проходит 15 и 16 февраля в Сочи. Агентство обеспечивает освещение всех ключевых деловых мероприятий Российского инвестиционного форума. На мероприятии работает специальная зона интервью РИА Новости и выездная студия радио Sputnik на русском языке.  Все материалы с Российского инвестиционного форума — эксклюзивные интервью с экспертами, новости, обзоры и фотоленты —  выходят в одноименном спецпроекте на сайте ria.ru, а такжев эфире и на сайте радио Sputnik.

Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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Татьяна Голикова попробовала себя в роли выпускающего РИА Новости
Главные новости и фоторепортажи с полей Форума доступны на пятиметровой плазменной панели на презентационном стенде МИА "Россия сегодня", который в дни мероприятия работает в Главном медиацентре.

Кроме того, информационное агентство РИА Новости медиагруппы МИА "Россия сегодня" запустило специальную информационную ленту для участников Российского инвестиционного форума, а также для тех, кто хочет быть в курсе событий мероприятия. Лента доступна в мобильном приложении "Динамика дня" в дни работы Форума. Подписчики мобильного приложения получают главные новости Форума одной строкой, зачастую еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств. Помимо сообщений с Форума пользователи приложения могут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной экономической и общественно-политической повесткой дня. Приложение можно скачать бесплатно для IOS и Android.

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкCтенд МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Cтенд МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке.  "Динамика дня" позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст, и кому достаточно одной строки для понимания изменений. В 2016 году приложение было признано инновационным проектом года в номинации "СМИ и массовые коммуникации" ежегодной премии "Время инноваций".

Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев во время публикации сообщения для новостного мобильного приложения Динамика дня. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Директор "Росконгресса" попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Российский инвестиционный форум в Сочи
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум был призван стать площадкой для презентации экономического и бизнес-потенциала России.

На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера. Cтенд МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Российский инвестиционный форум был призван стать площадкой для презентации экономического и бизнес-потенциала России.

На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера.
© РИА Новости / Максим БлиновНа форуме затронули тему возобновления полетов между Россией и Египтом, в частности о продаже билетов в Каир "Аэрофлотом".Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
На форуме затронули тему возобновления полетов между Россией и Египтом, в частности о продаже билетов в Каир "Аэрофлотом".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДмитрий Медведев отметил, что приток инвестиций должен приводить к появлению новых отраслей, а не только к стимулированию уже существующих.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Медведев отметил, что приток инвестиций должен приводить к появлению новых отраслей, а не только к стимулированию уже существующих.
© РИА Новости / Владимир СергеевНа форуме открылись павильоны российских СМИ для быстрого и полного освещения всей программы.Павильон Международного информационного агентства и радио Спутник на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
На форуме открылись павильоны российских СМИ для быстрого и полного освещения всей программы.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Татьяна Голикова затронула проблемы социальной сферы, в частности вопрос материнского капитала.Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова затронула проблемы социальной сферы, в частности вопрос материнского капитала.
© РИА Новости / Максим БлиновМногие регионы договариваются развивать сотрудничество и подписывают соглашения.

На фото: глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Многие регионы договариваются развивать сотрудничество и подписывают соглашения.

На фото: глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкФорум посетил и мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев павильоны участников вместе с Дмитрием Медведевым.Мэр Москвы Сергей Собянин и Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Форум посетил и мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев павильоны участников вместе с Дмитрием Медведевым.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПервый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин дал интервью в студии радио Sputnik и рассказал о развитии компании.Александр Мишарин во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин дал интервью в студии радио Sputnik и рассказал о развитии компании.
© РИА Новости / Владимир СергеевКроме того, в рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона.Российский инвестиционный форум (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Кроме того, в рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона.
© РИА Новости / Максим БлиновОдновременно "Росконгресс" отметил большие возможности для молодежи познакомиться с бизнес-средой благодаря инвестфоруму.Посетители на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Одновременно "Росконгресс" отметил большие возможности для молодежи познакомиться с бизнес-средой благодаря инвестфоруму.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкМинистр экономического развития Максим Орешкин выступил с новыми инициативами в налоговой сфере. Так, он предложил не ухудшать ставки налогов для инвестпроектов в течение пяти лет.Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития Максим Орешкин выступил с новыми инициативами в налоговой сфере. Так, он предложил не ухудшать ставки налогов для инвестпроектов в течение пяти лет.
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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
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