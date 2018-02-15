Алексей Кудрин: мне не обидно, что не попал в "кремлевский список"

Алексей Кудрин уже семь лет не занимает должность в правительстве, но по-прежнему имеет политический вес как в России, так и за рубежом. В интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума Кудрин рассказал о влиянии санкций США на экономику, расходах бюджета на оборонку, прозрачности выборов, приватизации, справедливости суверенного рейтинга России, дивидендах госкомпаний и объяснил, что помешало выполнить "майские" указы. Беседовали Диляра Солнцева и Мила Кузьмич.

— Добрый день, Алексей Леонидович. Вы не попали в "кремлевский список" Минфина США, Вам не обидно?

— Подтверждаю, не попал. (Смеется). А почему мне должно быть обидно? Я не действующий член правительства, не олигарх. Список по другому принципу составлен, не по сфере влияния.

— То есть не обидно?

— Нет (Смеется).

— Агентства S&P и Fitch 23 февраля должны принять решение по рейтингу РФ. Сейчас только рейтинг Fitch находится на инвестиционном уровне. Какое решение Вы ожидаете от S&P? Есть предпосылки, что агентство пересмотрит рейтинг или опять сохранит его по геополитическим причинам, ведь по макроэкономическим показателям и уровню долга Россия уже давно заслуживает инвестиционный рейтинг?

— Конечно, есть. Все-таки у нас начался экономический рост, и ситуация будет улучшаться и по условиям для бизнеса, и по рейтингу. Ведь за последние годы прошла адаптация российской экономики к умеренным ценам на нефть, и действия ЦБ и правительства были в этих условиях адекватны. Поэтому с точки зрения макроэкономики мы имеем хорошую ситуацию, в том числе и снижение дефицита бюджета, и низкую инфляцию. В общем, макроэкономика сейчас в каких-то вопросах даже лучше, чем была раньше.

— А возможные новые санкции США могут как-то повлиять на решение по рейтингу?

— Санкции безусловно влияют на российскую экономику, но ни уже опубликованный список, ни даже возможность новых персональных санкций или санкций против компаний принципиально ситуацию не изменят. Да, это создает плохие ожидания, но ситуация принципиально не будет ухудшена по сравнению с нынешней. Как показал опыт предыдущих санкций, есть общий фон, который является негативным для России, особенно в части иностранных инвестиций, но это не меняет весь экономический цикл — мы уже в условиях санкций перешли к росту.

— Вы согласны с мнением, что решение по рейтингу может быть политизированным? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Россия переживет публикацию "кремлевского доклада", заявил Кудрин

— Нет, я не приветствую эти разговоры и считаю, что в целом рейтинговые агентства выполняют свою функцию. Известно, что они сильно ошиблись накануне мирового кризиса 2008-2009 годов и опоздали. Но они во многом сделали выводы из этого, и поэтому, когда они снижали рейтинги США и Европы, страны на них даже подавали в суд. Это показывает, что рейтинговые агентства ко всем относятся достаточно объективно, непредвзято и вызывают недовольство. Они не действуют в интересах только какой-то одной страны — это их репутация, если они будут действовать политизировано, они будут терять свой бизнес и доверие инвесторов. Поэтому они вынуждены высказываться жестко и по европейцам, и по американцам, и по России. Поэтому в целом я считаю, что они действуют объективно.

— Несколько лет назад Вы говорили, что инвесторы не придут в Россию без честных выборов; насколько важно сейчас именно для экономики, чтобы выборы прошли честно?

— Это было на Красноярском форуме 15 февраля 2011 года — ровно семь лет назад, сегодня как раз годовщина. И я могу только подтвердить свои слова. Мне как раз напомнили вчера, что я сказал: "Россия должна провести честные выборы, чтобы обеспечить реализацию экономических реформ. Только это сможет предотвратить политическую и экономическую стагнацию в стране. Россия уже пострадала от слабого руководства, отсутствия верховенства закона и слишком сильной зависимости экономики от нефтегазовой выручки. Поэтому парламентские выборы 2011 и президентские выборы 2012 года должны быть максимально честными и справедливыми. Только честные выборы дадут власти мандат доверия и позволят провести реформы". Я полностью подписываюсь под этими словами, ничего не изменилось.

— То есть Вы считаете, что следующие выборы будут честными?

— Все-таки, с тех пор что-то изменилось, и выборы раз за разом проводятся все более прозрачно. Но еще многое надо сделать.

— Сделать их более альтернативными?

— Да, во-первых, нужно уменьшать фильтры, особенно для губернаторских и парламентских выборов. На президентском уровне серьезной альтернативности пока не достигается по ряду причин.

— Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на прошлой неделе заявил, что правительство будет в этом году аккуратнее относиться к приватизационным сделкам, так как не стоит задача покрытия дефицита бюджета. Но ведь и в прошлом году не состоялось ни одной крупной сделки по приватизации. По Вашему мнению, означает ли это, что о снижении доли государства в экономике фактически можно забыть, нужны ли государству такие гиганты как "Газпром", "Роснефть", Сбербанк? © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Пенсионный возраст мужчин и женщин должен быть одинаковым, считает Кудрин

— Мне планы правительства по приватизации неизвестны. ЦСР разработал свой план приватизации и направил его президенту и правительству, он обсуждался на одном из совещаний. Мы предлагаем план, который обеспечил бы 0,5% ВВП доходов от приватизации ежегодно до 2024 года. Но пока этот план не поддержан. Надеюсь, он еще будет обсуждаться. Наш вариант базируется на известном решении правительства 2013 года, когда приватизация крупных активов была расписана на несколько лет вперед. В 2014 году конфликт на Украине и некоторое охлаждение с Западом осложнили участие иностранных инвесторов в приватизации и сузили ее возможные масштабы. Но нам нужно продолжать приватизацию.

— Вы готовили предложения для предвыборной программы Путина, были и другие варианты программы. Но Путин пока так и не объявил свою программу. Что Вы предлагали, обсуждали ли Вы с ним эти предложения, какие из них приоритетны? И есть ли у Вас понимание, что будет реализовано в следующем политическом цикле, а что нет? Может быть, что-то уже реализуется?

— Сейчас мы как раз находимся на пике самых бурных обсуждений по поводу того, что будет, а что не будет включено. И немножко рано мне еще забегать вперед и рассказывать об этом.

— В той программе, которую готовил ЦСР, есть целый раздел, который посвящен развитию городов, тому, что нужно сделать, чтобы децентрализовать экономику РФ. Раньше в правительстве звучали идеи, чтобы вывести из Москвы головные офисы крупнейших компаний, но в большинстве они не были реализованы, за исключением "Газпрома", который частично переехал в Петербург. Нужно ли директивно заставлять крупнейшие госкомпании уезжать из Москвы, стоит ли выводить из столицы госструктуры по примеру Конституционного суда?

— Перевод штаб-квартир в другие города, я думаю, это не самый основной способ проводить децентрализацию, в том числе, налогов. В целом налоговая система уже учитывает уплату имущественных налогов по месту производства и нахождению основных активов, хотя это немножко скрадывается возможностью создания консолидированных групп налогоплательщиков. Поэтому я считаю, что штаб-квартиры компаний должны находиться там, где им удобно для управления.

— Вам как петербуржцу нравится проект по строительству новой штаб-квартиры "Газпрома"?

— Я отрицательно относился к предыдущему центру, который планировалось построить на Охте. К Лахта-центру я отношусь терпимо. Я считаю, что это вполне для Питера допустимый проект. И хорошо, что изменили это место. При том, что это несколько отличается от принятой архитектуры Петербурга. Но мы должны привлекать инвестиции в Петербург и создавать новые районы развития. То есть, в конечном счете питерцы выиграют.

© РИА Новости Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи. 15 февраля 2018 © РИА Новости Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи. 15 февраля 2018

— Раз уж мы заговорили о "Газпроме", как Вы считаете, нужно ли ему и другим госкомпаниям менять дивидендную политику?

— В принципе, дивиденды, которые платятся или капитализируются в компании, это вопрос политики акционеров. В отношении госкомпаний на этом этапе я бы поддержал переход к 50%, при каких-то оговорках, связанных с особыми проектами…

— Но все находят какую-то оговорку…

— Вообще-то всегда нужно взвешивать, что стратегически является важнее, даже для государства. Но, в принципе, я считаю, что близко к 50% мы должны иметь выплату дивидендов, то есть стремиться к этому. За исключением банков, поскольку у них сейчас не самый лучший период, в том числе, из-за-санкций и из-за сложной ситуации в самом секторе

— "Майские" указы 2012 года не были выполнены в полном объеме. По Вашему мнению, изменится ли ситуация после выборов-2018? Будет ли новое правительство более ответственно исполнять поручения президента? По Вашему мнению, нужно ли серьезно обновлять кабинет министров после выборов?

— Мне неизвестно, какая форма такого рода новых задач, ее ориентиры, будут установлены президентом. В какой форме это произойдет, указ или не указ, мне неизвестно. Я предполагаю, что часть этих поручений произойдет в послании. Надеюсь, оно состоится до выборов.

— А что помешало выполнению указов 2012 года?

— Указы были в 2012 году, а с тех пор принципиально изменились и геополитическая ситуация, и цена на нефть, и в том числе санкции добавились. Это, конечно, помешало нарастить темпы роста и других показателей российской экономики, ограничило доходы бюджетной системы и, конечно, затруднило выполнение указов. Плюс, ошибки были, я это допускаю. Вижу, что указы не вполне были продуманы по сбалансированности бюджета — остались разногласия у субъектов и федерального центра по ресурсам выполнения этих указов.

— Бюджетный маневр, который сейчас предлагает Минфин, фактически является вашим переработанным давним предложением о снижении расходов на оборону. Насколько надо увеличить расходы на социальную сферу и инфраструктуру? А какие статьи сократить? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Россия способна выйти на рост ВВП в 5-7% в год, считает Кудрин

— Да, в 2011 году я был против "взрывного" наращивания военных расходов. Я был не против самой программы перевооружения, ее продления с 10 до 15 лет. Я считал, что это нужно растянуть и сделать более плавно, не отказываясь от проблем перевооружения.

Сегодня мы видим, что ресурсов для выполнения этого плана оказалось меньше в силу уже ряда объективных причин: и снижения цен на нефть, и геополитической обстановки, и рецессии в экономике. Я беспокоился, что такое резкое увеличение расходов на оборонзаказ не даст возможности развития таким отраслям как образование, здравоохранение и инфраструктура, что и произошло.

Сейчас мы стоим перед тем, что нам необходимо развернуться более смело в области образования, здравоохранения и инфраструктуры, надеюсь, это будет сделано, ЦСР это предложил в своих расчетах.

— В правительстве не утихают споры о необходимости перенастройки налоговой системы в России. Вы неоднократно высказывались, что, например, плоская шкала НДФЛ — это одно из наших величайших достижений. Как Вы считаете, стоит ли менять налоговую систему? Ожидаете ли Вы, что дискуссия по налогам после выборов будет долгой? Или власти поймут, что лучше не трогать налоги? © РИА Новости / Нина Зотина Перейти в фотобанк Кудрин считает повышение пенсионного возраста неизбежным

— Сразу скажу, ЦСР предлагает не повышать налоги в ближайшие шесть лет: ни подоходный, ни НДС, ни другие — мы не поддерживаем на этом этапе маневр 22/22 и 21/21 в части социальных взносов и НДС, мы считаем, что это не даст тех эффектов по легализации бизнеса, при этом сильно перераспределит нагрузку между отраслями, а мы считаем, что сейчас, когда рост еще не стал устойчивым, этого не надо делать. Это нужно делать, когда экономика будет более уверенно расти, то есть, может быть, к этому можно вернуться впоследствии. Тем не менее, дебаты еще не закончились, и все ждут выборов и формирования нового правительства. Новое правительство определит окончательное решение.