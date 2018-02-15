Ростовская область и "Автодор" подписали соглашение на 77 миллиардов рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах подписали соглашение на 77 миллиардов рублей о сотрудничестве по строительству дороги в обход города Аксая, сообщает правительство региона.
Соглашение было подписано в четверг на российском инвестиционном форуме в Сочи. Реализация соглашения поможет улучшить дорожную ситуацию в Ростовской агломерации, прежде всего, на одном из важных участков автомагистрали М-4 "Дон".
"Дорога в обход Аксая очень нужна, она кардинально изменит ситуацию в Ростове-на-Дону, во всей агломерации, в том числе на федеральной трассе М-4 "Дон". В пиковые периоды прошлого года мы фиксировали нагрузку на автодорогу, проходящую в границах Аксая, до 120 тысяч автомобилей в сутки", — сказал Голубев.
Масштабный проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. При строительстве обхода будут построены мосты через реки Дон и Аксай (всего их будет возведено пять), а также девять путепроводов, три транспортные развязки и два надземных пешеходных перехода.
В ходе реализации проекта будет проведена реконструкция двух существующих участков М-4 с доведением их до четырех и шести полос и построена новая автодорога протяженностью 35 километров – обход Аксая. Автомагистраль класса 1-А позволит водителям двигаться со скоростью 130 километров в час.
Первый этап проекта охватывает 2017-2018 годы, второй этап строительства планируется завершить в 2020 году. Подготовительные работы на участке М-4 в районе Аксая стартовали в конце 2017 года. Восточный обход Аксая пройдет по территории пяти муниципалитетов. Протяженность участка составит 65,5 километра.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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