Сильные бренды поддерживают российскую экономику, считает глава ТПП

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Сильные бренды придают устойчивость экономике России и ослабляют влияние кризиса, полагает глава ТПП РФ Сергей Катырин.

"Пора задуматься о создании государственной программы поддержки и продвижения российских брендов. Без этого трудно рассчитывать на хорошие перспективы на внешних рынках", — заявил он, выступая на Российском инвестиционном форуме.

"Нам нужны сильные бренды, они придают устойчивость экономике, а в сложные периоды ослабляют влияние кризиса", — уверен он. Сегодня, по мнению Катырина, многие даже крупные российские компании не берутся разрабатывать сильные бренды, предпочитают экономить на серьезных расходах по их созданию и продвижению. Не хватает средств на современные маркетинговые технологии, по его словам, у малого и среднего российского бизнеса, выпускающего современную качественную продукцию.

"Бренды товаров и услуг новой России с большим трудом пробиваются на зарубежные рынки, работа ведется разрозненно, у нее нет системного характера, ей мешают административные барьеры, отсутствие полноценной инфраструктуры брендинга и программ его поддержки. … Нам не хватает государственной программы поддержки и продвижения российских брендов", — заявил Катырин.

Она должна включать в себя, считает глава палаты, такие вопросы, как формирование нормативно-правовой базы создания и правовой защиты брендов, финансирование и капитализация брендов, организация научно-исследовательской и образовательной деятельности, инвентаризация национальных брендов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.