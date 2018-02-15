Бизнес на встрече с Медведевым просил снизить налоги и поддержать экспорт

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Представители бизнеса на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым просили, в частности, снизить налоги и поддержать экспорт, рассказал журналистам основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Да как обычно. Снизить налоги, увеличить прозрачность, поддержать экспорт, приватизировать то, что не приватизировано", — сказал Евтушенков в кулуарах Российского инвестиционного форума , отвечая на вопрос, о чем просил бизнес на встрече с Медведевым.

"Он кивал. Сказал — вопросы сложные, но будет давать поручения", — добавил Евтушенков.

В четверг на площадке форума Медведев и члены правительства провели встречу с представителями крупного бизнеса. Во встрече, в частности, принимали участие бизнесмен Виктор Вексельберг, Евтушенков, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.