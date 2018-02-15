Будущее страны не в гаджетах, а в инфраструктуре, заявил Медведев

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Будущее России не в гаджетах и цифровизации, а в развитии инфраструктуры, хотя цифровые технологии тоже действительно нужны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"У нас будущего не существует, если не будет развития инфраструктуры, мы это с вами понимаем. Да, гаджеты — прекрасно, телекоммуникации — прекрасно, цифровые технологии — прекрасно, и это действительно нужно. И каждый из нас может взять в руку сейчас телефон и поговорить с Хабаровском или с Владивостоком, но этого мало, люди живут в реальной жизни, им нужно перемещаться, ездить по дорогам, по железным дорогам, летать самолётами",- сказал Медведев в ходе круглого стола на Российском инвестиционном форуме в Сочи
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"Цифровой мир не отменил мир реальный, а реальный мир — это инфраструктура для нашей страны", — добавил он.
Медведев рассказал, что коллеги рекомендовали ему не ходить на этот круглый стол. "Я говорю: "А чего это?" — "Очень много расхождений в позиции ведомств, могут не договориться". А я говорю: "Тогда я точно зайду", — поделился премьер.
"Коллеги, надо по этой теме, по инфраструктурной ипотеке, как она здесь называется, государственно-частное партнерство 2.0, договориться", — подчеркнул он.
"Современная инфраструктура, вообще инфраструктура для нашей страны — это вопрос её существования: вот она будет, или её не будет. Я хочу, чтобы все об этом реально призадумались, потому что масштабы страны таковы, что в XXI веке отсутствие вложений в инфраструктуру означает деградацию всего пространства государства", — сказал премьер-министр.
Он отметил, что это понимало и предыдущее руководство России, начавшее, к примеру, строить Байкало-Амурскую магистраль, запустившее другие проекты.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Российский инвестиционный форум был призван стать площадкой для презентации экономического и бизнес-потенциала России.
На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера.
На форуме затронули тему возобновления полетов между Россией и Египтом, в частности о продаже билетов в Каир "Аэрофлотом".
Дмитрий Медведев отметил, что приток инвестиций должен приводить к появлению новых отраслей, а не только к стимулированию уже существующих.
На форуме открылись павильоны российских СМИ для быстрого и полного освещения всей программы.
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова затронула проблемы социальной сферы, в частности вопрос материнского капитала.
Многие регионы договариваются развивать сотрудничество и подписывают соглашения.
На фото: глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Форум посетил и мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев павильоны участников вместе с Дмитрием Медведевым.
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Кроме того, в рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона.
Одновременно "Росконгресс" отметил большие возможности для молодежи познакомиться с бизнес-средой благодаря инвестфоруму.
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