Будущее страны не в гаджетах, а в инфраструктуре, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Будущее России не в гаджетах и цифровизации, а в развитии инфраструктуры, хотя цифровые технологии тоже действительно нужны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"У нас будущего не существует, если не будет развития инфраструктуры, мы это с вами понимаем. Да, гаджеты — прекрасно, телекоммуникации — прекрасно, цифровые технологии — прекрасно, и это действительно нужно. И каждый из нас может взять в руку сейчас телефон и поговорить с Хабаровском или с Владивостоком, но этого мало, люди живут в реальной жизни, им нужно перемещаться, ездить по дорогам, по железным дорогам, летать самолётами",- сказал Медведев в ходе круглого стола на Российском инвестиционном форуме в Сочи

"Цифровой мир не отменил мир реальный, а реальный мир — это инфраструктура для нашей страны", — добавил он.

Медведев рассказал, что коллеги рекомендовали ему не ходить на этот круглый стол. "Я говорю: "А чего это?" — "Очень много расхождений в позиции ведомств, могут не договориться". А я говорю: "Тогда я точно зайду", — поделился премьер.

"Коллеги, надо по этой теме, по инфраструктурной ипотеке, как она здесь называется, государственно-частное партнерство 2.0, договориться", — подчеркнул он.

"Современная инфраструктура, вообще инфраструктура для нашей страны — это вопрос её существования: вот она будет, или её не будет. Я хочу, чтобы все об этом реально призадумались, потому что масштабы страны таковы, что в XXI веке отсутствие вложений в инфраструктуру означает деградацию всего пространства государства", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что это понимало и предыдущее руководство России, начавшее, к примеру, строить Байкало-Амурскую магистраль, запустившее другие проекты.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.