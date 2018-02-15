Медведев заявил, что "никакие факторы" не мешают России развиваться

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Россия находится под воздействием объективных и субъективных факторов, включая решения ряда государств, но это не мешает стране развиваться, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с деловыми кругами

"Если говорить серьезно, то, конечно, мы находимся в ситуации динамично меняющегося мира, мировой экономики. Россия находится под воздействием целого ряда объективных и субъективных факторов, включая решения ряда иностранных государств, но это не мешает нам развиваться", — сказал премьер на встрече с деловыми кругами в рамках Российского инвестиционного форума

Он отметил, что был определены ориентиры развития, которых стараются придерживаться. Медведев также напомнил о росте доли несырьевого экспорта. По его словам, как рассчитали эксперты, объем неэнергетического и несырьевого экспорта в 2017 году вырос на 20% и составил порядка 130 миллиардов долларов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.