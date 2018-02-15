Объем инвестиций в московскую ОЭЗ превысит 23 млрд рублей до 2025 года

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Объем инвестиций Москвы и инвесторов в столичную особую экономическую зону (ОЭЗ) превысит 23 миллиарда рублей до 2025 года, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития со ссылкой на руководителя департамента Владимира Ефимова.
Как напомнили в департаменте, в июле 2017 года город объявил о масштабных налоговых льготах для резидентов ОЭЗ Москвы, в которые вошли обнуление на 10 лет налога на прибыль (в региональной части), транспортного налога, налога на имущество и земельного налога. Такие льготы дают возможность бизнесу снизить региональную налоговую нагрузку на 47%, резиденты ОЭЗ могут разместиться как на свободных земельных участках, так и взять в аренду необходимые производственные, лабораторные и офисные помещения.
"Названные и иные преференции уже вызвали большой интерес инвестиционного сообщества. Мы рассчитываем, что объем инвестиций города и инвесторов в ОЭЗ на территории Москвы до 2025 года составит более 23 миллиардов рублей, а количество рабочих мест увеличится до 7,5 тысяч", – сказал Ефимов, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Ефимов подчеркнул, что правительство Москвы оказывает серьезную налоговую поддержку новым инвестиционным проектам. "Город дает инвестиционному проекту возможность фактически обнулить платежи по земле и налогу на имущество, на четверть снизить налог на прибыль, а также предоставляет субсидии на техническое присоединение к инженерным сетям, возмещающие до половины затрат", – рассказал он.
В пресс-службе департамента отметили, что в столичной программе поддержки уже участвуют 76 компаний, работающих в таких приоритетных для города отраслях, как IT и НИОКР, биомедицина и фармацевтика. Эти компании уже инвестировали в экономику города около 73,5 миллиардов рублей, обеспечив порядка 85 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера.
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