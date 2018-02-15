"Энел Россия" инвестирует в строительство ветропарка в Ростовской области

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор "Энел Россия" Карло Палашано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о строительстве ветропарка в регионе, инвестиции составят 132 миллиона евро, говорится в пресс-релизе компании.

Ветропарк "Энел Россия" мощностью 90 МВт разместится на побережье Азовского моря, на территории бывшей игорной зоны "Азов-Сити". Проект уже включен в перечень приоритетных инвестпроектов Ростовской области – "губернаторскую сотню". Заявленный компанией в соглашении объем инвестиций по проекту — 132 миллиона евро.

"Мы очень рады, что один из наших инвестпроектов по развитию ветроэнергетики, нового для нас направления, будет реализован в Ростовской области. Соглашение подчеркивает ключевую роль этого региона для нас и предоставляет прекрасную возможность более тесно сотрудничать для эффективной реализации проекта", — прокомментировал Палашано.

"Энел Россия" выступает стратегическим инвестором по проекту строительства ветропарка в Азовском районе. Изначально девелопером проекта строительства ветропарка выступил немецкий холдинг Sowitec, проделавший большую подготовительную работу. В настоящее время проект "Энел Россия" — один из самых подготовленных и продвинутых донских проектов в сфере ветроэнергетики. Его реализация в 2018 году переходит в активную стадию", — приводятся в релизе слова гендиректора "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игоря Буракова.

Локализацией оборудования для будущего ветропарка "Энел Россия" займется международный концерн Siemens Gamesa. Ввод ветропарка в эксплуатацию запланирован в 2020 году. Азовская ВЭС сможет вырабатывать порядка 300 ГВтч в год. Компания "Азовская ВЭС" создавалась как дочернее предприятие Sowitec, теперь принадлежит "Энел Россия", "дочке" итальянской группы Enel.

Производственные филиалы "Энел Россия" — Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. В июне 2017 года компания выиграла федеральный тендер на строительство двух объектов ветрогенерации установленной мощностью 201 МВт и 90 МВт.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.