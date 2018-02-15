КЧР и Псковская область договорились о сотрудничестве по АПК и туризму

НАЛЬЧИК, 15 фев – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в сферах агро-промышленного комплекса и туризма, сообщает сайт руководителя КЧР.

"Мы подписали соглашение, которое содержит конкретные предложения о сотрудничестве. Карачаево-Черкесия имеет хороший потенциал в сельском хозяйстве, промышленном производстве, опыт в увеличении доходной базы субъекта. Будем сотрудничать и в сфере туризма. Думаю, жителям республики будет интересно посетить Псковскую область, а псковичам — побывать на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии", — приводятся в сообщении слова Ведерникова.

Темрезов в свою очередь отметил, что у регионов много точек соприкосновения. "Уверен, что потенциал Карачаево-Черкесии можно использовать для оздоровительного отдыха детей из Псковской области, ну а мы внесем свою лепту в увеличение туристического потока в ваш регион", — сказал он.

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