Ставрополье и "Невинномысский азот" подписали соглашения о сотрудничестве

НАЛЬЧИК, 15 фев – РИА Новости. Власти Ставропольского края подписали на форуме в Сочи три соглашения о сотрудничестве с компанией "Невинномысский азот" (входит в холдинг "Еврохим") общим объемом более 6 миллиардов рублей, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.

"Соглашения, общая стоимость которых превышает 6 миллиардов рублей, предполагают реализацию предприятием ряда инвестиционных проектов на производстве компании в Невинномысске", — говорится в сообщении.

В частности, это техническое перевооружение цехов по производству аммиака, сложных минеральных удобрений, а также установки по производству карбамида. "Компания обязуется завершить проекты в срок и с установленными технико-экономическими показателями (в том числе в части защиты окружающей среды). Регион, в свою очередь, предоставляет предприятию налоговые льготы" — уточняет пресс-служба.

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