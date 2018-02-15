Новак назвал минимальными риски введения ЕК барьеров для "Турецкого потока"

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Риски введения Еврокомиссией заградительных барьеров в отношении "Турецкого потока" являются минимальными, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Риски, на мой взгляд, очень минимальные", — сказал Новак в интервью телеканалу РБК в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи , отвечая на вопрос о рисках введения ЕК заградительных барьеров в отношении "Турецкого потока".

Он указал, что реализация этого проекта в настоящий момент идет в соответствии с требованиями европейского законодательства. "Никаких нарушений здесь нет. Что касается прокладки по дну Черного моря и по территории Турции — это не имеет отношения к Европейскому союзу", — указал министр.

"А что касается развития газотранспортной инфраструктуры стран Юго-Восточной Европы — этим занимаются непосредственно сами страны, сами компании, которые являются структурами этих стран. В общем-то и там это реализуется также в соответствии с требованиями европейского законодательства", — добавил Новак.