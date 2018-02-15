Медведев оценил экономические показатели России

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Экономические показатели РФ в настоящий момент неплохие и этим надо воспользоваться, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с деловыми кругами в рамках инвестиционного форума в Сочи.

"Экономические показатели вы все знаете… Что говорить — они неплохие в настоящий момент. Если сравнивать с другими периодами, несмотря на внешние ограничения, может быть, они даже лучшие за всю нашу историю. Этим необходимо воспользоваться", — сказал Медведев.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.