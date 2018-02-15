Кудрин назвал в числе своих провалов неповышение пенсионного возраста

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Бывший вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал двумя своими неудачами в этих должностях провал административной реформы и оставшийся неизменным пенсионный возраст.

"Первой, самой большой структурной неудачей — провал административной реформы", — сказал он на панельной сессии "Будущее открытого цифрового государственного регулирования" Российского инвестиционного форума.

"Все, что сегодня говорится про забюрокраченность, серьезное давление на бизнес контрольно-надзорной деятельностью… хотя мы с Грефом 5 тысяч функций убрали, а Козак (нынешний вице-премьер РФ — ред.), став руководителем аппарата правительства, вычистил все положения о министерствах и ведомствах… Это были десятки, сотни и тысячи лишних функций, которые себе правительство приписало", — рассказал Кудрин, ныне возглавляющий совет ЦСР и Комитет гражданских инициатив.

"Даже после этого, если говорить о провале той административной реформы, не заработало правительство по новой. Мы даже от вице-премьеров отказались — у нас был один вице-премьер, и по-новому ситуация не заработала. Принципы работы не были изменены, стратегического управления не было", — отметил он.

"Второе — пенсионный возраст мы не подняли. В 2009 году мы процентов на 10-15 подняли пенсии, несмотря на кризис, на спад, а вместе с тем, что было с января 2010, — получилось почти 50%", — сказал бывший министр финансов.

"С тех пор, как мы это не сделали, мы стали тратить на пенсионную систему в виде дотаций, в какой-то момент это доходило до 3% ВВП дополнительно, сейчас — около 2%. В текущих ценах — 1,8 триллиона рублей мы стали тратить ежегодно на дотацию пенсионной системы", — заключил Кудрин.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.