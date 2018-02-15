Ростелеком обеспечит 15 сел Карачаево-Черкесии высокоскоростным интернетом

НАЛЬЧИК, 15 фев – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, федеральный министр связи Николай Никифоров и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский подписали в среду соглашение, предусматривающее строительство оптоволоконных линий связи в отдаленных населенных пунктах КЧР, сообщает сайт главы региона.

Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В рамках реализации соглашения до конца 2018 года в Карачаево-Черкессии будут построены более 460 километров оптоволоконных линий связи, а доступ к скоростному интернету будет обеспечен в 15 населенных пунктах", — говорится в сообщении. Эта телекоммуникационная инфраструктура позволит обеспечить современными каналами связи и другие населенные пункты, где пока действуют устаревшие технологии доступа в интернет.

"Решение проблемы равного доступа к информации имеет крайне важное значение для нашей республики. Реализация проекта позволит более эффективно решать вопросы обеспечения безопасности населения, повышения качества образования и медицинского обслуживания, социальной политики, качества предоставления государственных и муниципальных услуг", — заявил Темрезов, слова которого приводятся в сообщении.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.