В Зеленограде построят завод по производству онкопрепаратов

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов подписали соглашение, предусматривающее строительство фармацевтического производства на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде.

Подписание прошло на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы подписываем соглашение с компанией "Биокад" — крупнейшей медицинской компанией нашей страны. Впервые в России мы заключили с этой компанией сделку, в результате которой в России на заводе, который будет построен этой компанией, будет производиться порядка 40% наименований онкологических лекарств, большая часть из которых является жизненно-важными лекарствами", — сказал Собянин, добавив, что в результате сделки цена на лекарства должна снизиться более чем в половину.

Морозов отметил, что подписанное соглашение — большая ответственность для компании. "Для нас важно участвовать не только в строительстве предприятий, но и в дальнейшей программе развития здравоохранения в городе, потому что мы видим очень большую перспективу", — добавил гендиректор.

Он подчеркнул, что в рамках сотрудничества Москва получит высокотехнологичные лекарства по фиксированным ценам.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, к 2021 году российская компания "Биокад" планирует создать высокотехнологичное фармацевтического производство на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в Зеленограде на площадке "Алабушево". Строительство предполагает возведение более 55 тысяч квадратных метров производственных, лабораторных и складских помещений. После завершения строительства компания в течение семи лет будет поставлять для столицы 22 препарата, в том числе онкопрепараты, которые будут производиться на новом заводе.

В октябре 2017 года "Биокад" стала победителем открытого конкурса на долгосрочные поставки для нужд города препаратов для лечения онкологических больных. Таким образом, компания взяла на себя обязательства сроком на 10 лет по созданию высокотехнологичного производства на территории Москвы.