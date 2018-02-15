Медведев готов дать интервью через год, "если будет предмет для разговора"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что готов снова пообщаться через год, если для этого разговора будет повод.

В марте в России пройдут президентские выборы. Согласно конституции, с инаугурацией нового главы государства действующее правительство уйдет в отставку.

"Если вы меня пригласите дать интервью — я всегда к этому готов, это не проблема, был бы предмет для разговора. Но я уверен, что предмет для разговора будет, потому что наша экономика растет, развивается" — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Такие форумы, как Сочинские, очень популярны, и мои коллеги по правительству, вне зависимости от того, какова будет их судьба, я уверен, будут и дальше принимать участие в обсуждении ключевых вопросов" — добавил премьер.

Премьер-министр подчеркнул, что площадка этого форума — прекрасное место, чтобы обсудить сложные экономические и социальные вопросы, а также отдохнуть. "Скажем, покататься на лыжах", — заключил Медведев.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.