Россию стараются выдавливать с международных рынков, заявил Медведев

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российскую продукцию никто не ждет с распростертыми объятиями на зарубежных рынках, надо расширять поддержку экспорта, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими деловыми кругами в рамках инвестиционного форума в Сочи.
Премьер добавил, что речь идет не только о крупном, но и о малом и среднем бизнесе.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.