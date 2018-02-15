Россию стараются выдавливать с международных рынков, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российскую продукцию никто не ждет с распростертыми объятиями на зарубежных рынках, надо расширять поддержку экспорта, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими деловыми кругами в рамках инвестиционного форума в Сочи.

"Понятно, что нас никто не ждет с распростертыми объятиями, а наоборот, старается выдавливать с рынков. Многие рынки заняты поставщиками из других стран, поэтому поддержку экспорта надо, наверное, расширять", — сказал Медведев.

Премьер добавил, что речь идет не только о крупном, но и о малом и среднем бизнесе.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.