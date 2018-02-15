Медведев заявил, что не покупает биткоины

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вложение в криптовалюты его не привлекает.

"Я могу прямо ответить: конечно, нет", — сказал Медведев в кулуарах Российского инвестиционного форума в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, покупает ли он биткоин.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) взлетела до 20 тысяч долларов в конце прошлого года, однако в этом году пережила стремительный обвал. В начале февраля курс биткоина падал до 6 тысяч долларов на новостях об ужесточении регулирования криптовалют в разных странах. После этого биткоин возобновил рост, постепенно отыгрывая потери. В четверг криптовалюта торгуется в районе 9,7 тысячи долларов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.