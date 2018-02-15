Медведев заявил, что Россия должна "кормить себя сама"

Дмитрий Медведев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

Дмитрий Медведев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Перед Россией стоит задача полностью решить продовольственную проблему по обеспечению себя всем видам животноводческой продукции, молоком, как только страна это сможет сделать, то будет себя кормить сама, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Стоит задача полностью решить продовольственную проблему по всем видам животноводческой продукции, по мясу, по молоку. Как только мы это сможем сделать, мы, по сути, будем кормить себя абсолютно сами и реализовывать экспортный потенциал, а у нас он огромный", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Российского инвестиционного форума

По его словам, сейчас все силы необходимо направить в стратегические, критически важные отрасли, чтобы "мы могли просто жить нормально, ни от кого не зависеть". Премьер напомнил, что еще совсем недавно 50-60%, а то и 80% продуктов на столе россиян составлял импорт. "Это касалось всего. В настоящий момент у нас есть доктрина продовольственной безопасности по очень важным направлениям: мы достигли порога доктрины продовольственной безопасности и даже превзошли. Это касается продуктов таких важных для жизни страны, как зерновые, пшеница, что необходимо для производства хлебобулочных изделий, это касается сахара, целого ряда кормовых добавок, это касается мяса птицы", — отметил глава правительства.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.